Екатерина Артёмова Самолёт из Москвы в Пермь задержался из-за проблем с сигнализацией Отставание от расписания составило более двух часов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Самолёт авиакомпании «Победа», который должен был вылететь из московского аэропорта Внуково в Пермь вечером 3 января, задержался из-за проблем с сигнализацией. Об этом сообщает «АиФ-Прикамье» со ссылкой на телеграм-канал Aviaincident.

Речь идёт о рейсе PBD433. По данным онлайн-табло на сайте Внуково, самолёт должен был вылететь вчера в 23:15 по московскому времени. В 23:33, когда он находился на исполнительном старте, экипаж доложил о проблеме с сигнализацией дверей. Командир воздушного судна принял решение вернуться на стоянку.

В итоге самолёт вылетел 4 января в 01:21 по Москве. Посадку в Перми судно совершило в 05:01 по местному времени вместо указанных в расписании 03:25.

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