Алёна Бронникова Ветераны СВО заступились за чиновника из Перми в одежде с флагом Норвегии «Прикамские витязи» призвали спокойнее реагировать на подобные ситуации Поделиться Твитнуть

Представители сообщества ветеранов СВО прокомментировали возмущения участников спецоперации на Украине, увидевших фото руководителя аппарата администрации Перми Александра Молоковских в шапке и куртке с норвежскими госсимволами. В telegram-канале пермских ветеранов «Прикамские витязи» появилось несколько постов с реакцией на разразившийся скандал.

Первая публикация вышла ещё в среду. Авторы отметили, что чиновник не выступал с прозападной пропагандой, иначе и они осудили бы его. Напротив, он периодически собирает волонтёров и участников боевых действий, а недавно провёл совещание, где обсуждали открытие памятника участникам СВО.

«В защиту Александра Молоковских скажем, что нам как участникам боевых действий абсолютно пофиг, в какой он шапке ходит. Согласны, что не стоит чиновнику на рабочие моменты надевать шапку с флагом недружественного иностранного государства, нужно быть более осмотрительным впредь», — высказались «Витязи».

Они также напомнили о случае нападения мужчины на мальчика в шапке с буквой Z в Екатеринбурге. И добавили, что не хотели бы допустить подобные ситуации со своей стороны. Однако отдельно подчеркнули, что такое лояльное отношение не распространяется на украинский флаг, нацистскую и ЛГБТ-символику.

В следующей публикации они назвали информацию про Молоковских, которая уже дошла и до федеральных СМИ, «раздутой» и «высосанной из пальца», обратив внимание на то, что многие жители России продолжают пользоваться iPhone, европейскими иномарками и одеждой западных брендов. И призвали спокойнее относиться к таким моментам.

«Если уж углубиться, то, наоборот, нужно гордиться своей страной, что несмотря на все санкции и ограничения мы всё равно продолжаем пользоваться всеми благами наших недругов. В большинстве случаев мы себе можем позволить даже больше, чем те же американцы, а европейцы зачастую не могут себе позволить купить продукты своего же автопрома, а у нас весь город в пробках из машин, которые стоят несколько миллионов», — выразили мнение авторы.

Ранее Александр Молоковских на одном из выездных мероприятий с участием мэра появился в шапке и куртке с норвежскими символами. Это вызвало возмущение участников СВО из Перми. Когда информация об этом стала распространяться, в том числе в федеральных СМИ, в администрации Перми заявили, что чиновник публично выразил сожаление о своей неосмотрительности и исключил такие предметы одежды из своего гардероба.

Экс-депутат заксобрания Пермского края, ветеран СВО Александр Григоренко вступился за Молоковских и призвал прекратить травлю. Он также добавил, что руководитель аппарата горадминистрации действительно повёл себя неправильно, но уже понял, что ошибся, и извинился.

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