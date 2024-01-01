Руководитель аппарата администрации Перми больше не будет носить одежду с флагом Норвегии Александр Молоковских публично выразил сожаление о своей неосмотрительности Поделиться Твитнуть

В администрации Перми агентству РИА Новости сообщили, что чиновник Александр Молоковских, работающий в мэрии, исключил из своего гардероба одежду с госсимволикой Норвегии.

Ранее в Telegram-канале «Поздняков 3.0» появилась информация о возмущении участников СВО из Перми, когда они увидели фото руководителя аппарата горадминистрации на одном из выездных мероприятий с участием мэра в шапке и куртке с норвежскими символами.

Четыре человека в военной форме и балаклавах также записали видеоролик с обращением к Молоковских.

В мэрии отметили, что Александр Молоковских публично выразил сожаление о своей неосмотрительности и исключил соответствующие предметы одежды из своего гардероба. Также в администрации отметили, что чиновник активно работает на поддержку участников СВО, их семей и волонтёров, помогающих бойцам.

Напомним, в декабре 2023 года правительство Норвегии объявило о выделении 1 млрд крон (90,1 млн долларов) на производство боеприпасов и ракет для Вооружённых сил Украины. Информация об этом появилась на сайте правительственной канцелярии после встречи президента Украины Владимира Зеленского с норвежским премьер-министром Йонасом Гар Стере.

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