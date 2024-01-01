Экс-депутат вступился за чиновника из Перми, надевшего одежду с флагом Норвегии Александр Григоренко призвал прекратить травлю руководителя аппарата горадминистрации Поделиться Твитнуть

Экс-депутат регионального заксобрания, ветеран специальной военной операции Александр Григоренко прокомментировал скандал вокруг руководителя аппарата администрации Перми Александра Молоковских, возникший из-за того, что чиновник надел одежду с госсимволикой Норвегии. В своём telegram-канале Григоренко отметил, что Александр Молоковских уже извинился, и призвал прекратить травлю.

«С недоумением смотрю на эту историю с шапкой Александра Молоковских. У нас треть страны ходит в брендах, сделанных в НАТО. Ну, или чаще в подделках этих брендов. Тут понятно, человек по молодости ошибся. Надел шапку с флагом Норвегии, хотя таких шапок по Перми полно. Для чиновника это неправильно, и он это сам понял и извинился. Но зачем продолжать травлю на пустом месте?» — написал экс-депутат.

Ранее Александр Молоковских на одном из выездных мероприятий с участием мэра появился в шапке и куртке с норвежскими символами. Это вызвало возмущение участников СВО из Перми, увидевших фотографии с выезда. Когда информация об этом стала распространяться, в том числе в федеральных СМИ, в администрации Перми заявили, что чиновник публично выразил сожаление о своей неосмотрительности и исключил такие предметы одежды из своего гардероба.

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