Ледовый городок на эспланаде Перми снова открыли для посетителей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С полудня 11 января ледовый городок «Лукоморье» на пермской эспланаде вновь открыт для всех желающих. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

В мэрии напомнили, что объект закрывался 9 и 10 января на техническое обслуживание. Проводились работы по восстановлению ледовых скульптур и покрытия горок после эксплуатации в период новогодних каникул.

Напомним, ледовый комплекс, посвящённый русским народным сказкам, принял первых посетителей 30 декабря. На территории городка размещены ледовые объекты и горки «33 богатыря»,«Золотая рыбка», «Илья Муромец», «Конёк-Горбунок», «Шамаханская царица», «Чудо-юдо рыба-кит», «Избушка на курьих ножках», «Баба Яга» и др.

Режим работы городка: в будни — с 12:00 до 22:00, в выходные и праздники — с 10:00 до 22:00.

Ранее сообщалось, что главный ледовый городок в новогоднюю ночь посетили более 12,5 тыс. человек, происшествий не зарегистрировано.

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