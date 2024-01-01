Алёна Бронникова Застройщик Ивы в Перми получил разрешение на строительство ещё одного дома Новый объект планируется сдать в 2025 году Поделиться Твитнуть

Фото: ООО «Ива-Девелопмент»

Проектная документация по строительству ещё одного многоквартирного дома на территории микрорайона Ива в Перми получила положительное заключение негосударственной экспертизы. Соответствующая информация была опубликована 10 января на сайте ЕГРЗ.

Жилой дом планируется возвести со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения по ул. Серебристой, 7. Застройщиком является ООО «СЗ «Погода 3.2», которое входит в структуру федеральной компании «Девелопмент-Юг».

Проект нового дома подготовила пермская компания ООО «Пермоблпроект». Заключение было выдано ГАУ «Управление Государственной экспертизы и ценообразования Республики Татарстан по строительству и архитектуре».

Согласно информации, опубликованной на сайте застройщика, по ул. Серебристой, 7 появится 22-этажный жилой дом на 1408 квартир. Сдача объекта запланирована в третьем квартале 2025 года.

Право комплексного освоения участка на Иве-1 площадью 80 га «Девелопмент-Юг» приобрёл на торгах в 2008 году. Сейчас микрорайон активно развивается. На его территории, помимо жилья, были построены садик и детская поликлиника, которые девелопер на безвозмездной основе передал городу. В августе прошлого года в собственность муниципалитета перешла также школа — новый корпус на 1626 мест закрепили за лицеем № 10.

В конце ноября микрорайон с центром города и ж/д вокзалом соединил автобусный маршрут № 81. По данному маршруту запустили электробусы.





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