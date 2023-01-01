Максим Артамонов В Перми школа в микрорайоне Ива перешла в собственность города Разрешение на ввод в эксплуатацию было выдано в июле Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба администрации Перми

Здание школы по улице Серебристая, 8 в Мотовилихинском районе города передано в оперативное управление лицею №10 для подготовки к учебному году. Сейчас идёт процедура лицензирования образовательного учреждения. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Перми.

Школа площадью 23 тысяч кв. метров рассчитана на 1626 мест. В ней будут учиться школьники с первого по 11-й класс.

В прошлом году застройщик на безвозмездной основе передал городу первый детский сад на 350 мест и детскую поликлинику в этом микрорайоне. Сейчас по соглашению с краевыми властями он также безвозмездно передаст муниципалитету школу.

Напомним, разрешение на ввод в эксплуатацию школы было выдано в июле. На сегодняшний день эта школа — одна из самых больших в регионе. Помимо образовательного учреждения, в него входит культурно-досуговый центр и спортзал площадью 1,6 тыс. кв. м с плавательным бассейном.

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