Выдано разрешение на ввод в эксплуатацию одной из самых больших в Пермском крае школ Учебное заведение на улице Серебристой в Перми рассчитано на 1626 школьников Поделиться Твитнуть

фото: минимущества Пермского края

Как сообщили в минимущества Прикамья, получено разрешение на ввод в эксплуатацию здания для общеобразовательной школы по адресу: Пермь, ул. Серебристая, 8. Площадь учебного заведения — 23 тыс. кв. м, оно рассчитано на 1626 школьников с 1-го по 11-й класс. Это одна из самых больших школ региона. Помимо образовательного учреждения, в него входит культурно-досуговый центр и спортзал площадью 1,6 тыс. кв. м с плавательным бассейном.

В краевом ведомстве отметили, что строительство школы в экогороде «Погода» — результат успешной реализации проекта комплексного развития территории микрорайона Ива-1 федеральным застройщиком «Девелопмент-Юг». В прошлом году девелопер на безвозмездной основе передал городу детский сад на 350 мест и детскую поликлинику. Сейчас застройщик безвозмездно передаст муниципалитету школу. «Таким образом, компания выполнила все взятые на себя социальные обязательства», — добавили в минимущества.

Теперь учреждение должно пройти процедуру лицензирования. Обучение в школе должно начаться с нового учебного года.

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