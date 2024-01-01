На парковке ТРЦ «Планета» в Перми открывается бесплатный каток Поделиться Твитнуть

ТРЦ «Планета»

Константин Долгановский

В Перми на парковке ТРЦ «Планета» откроется бесплатный каток. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на пресс-службу торгово-развлекательного центра.

Каток откроется 11 января в 10:00. Он находится у входа №2. После открытия каток будет работать ежедневно с 10:00 до 22:00 для всех желающих.

В администрации ТРК предупредили, что услуги проката у них нет, поэтому коньки их необходимо брать с собой. Для переобувания у катка установлены лавочки, говорится в сообщении.

Ранее у ТРЦ «Планета» открылся ледовый городок, в котором установлены фигуры Деда Мороза, Снегурочки, персонажей из мультфильма «Ледниковый период», снежный трон, большая и малая горки.

Перед Новым годом краевые власти сообщали, что этой зимой в регионе будут доступны для массового катания на коньках 211 площадок, из них в краевой столице — 62.

При этом 139 катков будут работать бесплатно, на платных катках под открытым небом стоимость посещения составит от 20 до 300 руб., на закрытых площадках — от 130 до 600 руб.

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