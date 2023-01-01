Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В Пермском крае этой зимой будет работать 211 катков для массового катания В Перми откроется 62 катка Поделиться Твитнуть

Этой зимой в регионе будут доступны для массового катания на коньках 211 площадок, из них в краевой столице — 62 катка. Об этом на заседании краевого правительства 13 декабря рассказала министр спорта Пермского края Татьяна Чеснокова.

По её словам, 139 катков будут работать бесплатно, на платных катках под открытым небом стоимость посещения составит от 20 до 300 руб., на закрытых площадках — от 130 до 600 руб.

Для массовых лыжных катаний открывается 58 баз, из них девять в Перми. 54 базы, в том числе 8 пермских, будут открыты для бесплатного посещения.

Ранее сообщалось, что главный пермский каток перед Театром-Театром откроется 29 декабря.

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