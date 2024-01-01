Екатерина Артёмова Регулярно посещают кафе и рестораны только 15% жителей Пермского края Мужчины чаще женщин питаются в заведениях общепита Поделиться Твитнуть

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В Пермском крае регулярно посещают рестораны, кафе и бары 15% жителей региона. Причём мужчины ходят в заведения общественного питания чаще, чем женщины. Такие данные опубликовал Пермьстат в своей официальной группе ВКонтакте.





На данный момент на территории Прикамья работает 3,2 тыс. объектов общественного питания. Из них — 1,5 тыс. кафе и ресторанов и 525 столовых и закусочных. Кроме того, в крае действуют 1,1 тыс. столовых в учебных заведениях и организациях.





Ранее сообщалось, что оборот общественного питания в Пермском крае за 11 месяцев прошлого года сложился в сумме 33,4 млрд руб., что в сопоставимых ценах на 12,8% выше уровня аналогичного периода 2022 года.

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