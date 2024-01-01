Алёна Бронникова Минимущества Прикамья утвердило планировку территории под новый участок улицы Строителей Проект предусматривает строительство участка дороги Углеуральская – 2-я Шоссейная – Локомотивная Поделиться Твитнуть

Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края утвердило документацию по планировке и межеванию территории для строительства перехода "ул. Строителей от ул. Куфонина до ул. Стахановской" на участке ул. Углеуральская — ул. 2-я Шоссейная — ул. Локомотивная. Приказ опубликован на сайте ведомства 9 января.

Разработка документации велась с учётом проектных решений по объектам строительства транспортной развязки на пересечении ул. Углеуральской и Транссибирской магистрали, третьего этапа ул. Строителей и многофункциональной спортивной арены. Проектирование выполнено с разбивкой трёх осей общей длиной 574 м: участок ул. Углеуральской от ул. Строителей до ул. 2-й Шоссейной, участок ул. 2-й Шоссейной и участок ул. Углеуральской от ул. 2-й Шоссейной до автодорожного тоннеля на пересечении с Транссибирской магистралью.

Дорога будет четырёхполосной, с двумя полосами движения, с трамвайными путями. Также будут обустроены тротуар и газоны. Расчётная скорость движения составляет 60 км в час. Реализовать проект строительства данного участка планируется в течение 11 месяцев.

Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края

Автодорожный путепровод тоннельного типа будет состоять из двух тоннелей, разделённых стеной. Каждый из них рассчитан на пропуск двух полос одностороннего движения автотранспорта — в прямом и обратном направлениях. В тоннеле слева будет устроен тротуар для пешеходов. Проектируемый участок обеспечит выход на ул. Строителей и круговую развязку на площади Гайдара.

Согласно проекту межевания, на рассматриваемой территории находятся два участка, которые будут зарезервированы и(или) изъяты для общего пользования. Это часть принадлежащей РЖД земли площадью 9,4 тыс. кв. м и часть краевой собственности площадью 2,6 тыс. кв. м. Кроме этого, запланирован снос здания и изъятие участка по ул. 2-й Шоссейной, 15 площадью 34,8 кв. м, правообладателем которого является «Почта России».

Архив ИД «Компаньон»

Напомним, работы по реконструкции улицы начались в 2019 году и проходят в четыре этапа. В конце августа 2023 года было открыто движение по одному направлению нового участка ул. Строителей (от ул. 2-й Шоссейной до ул. Зои Космодемьянской). Введённый в эксплуатацию участок имеет протяжённость почти 1 км. Магистраль по ул. Строителей протянется от ул. Куфонина до ул. Стахановской.

Первая очередь дороги от ул. Куфонина до ул. Вишерской уже сдана в эксплуатацию. Сейчас заканчивается возведение второй — от ул. Вишерской до примыкания к ул. Папанинцев. Ведутся работы на третьем этапе — от ул. Папанинцев до площади Гайдара. Общая стоимость проекта оценивается в 14,9 млрд руб. Завершить все работы чиновники обещают к 2030 году.

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