Екатерина Артёмова Аномальные морозы в Пермском крае сохранятся до середины месяца Таких холодов в начале января в регионе не было больше 20 лет Поделиться Твитнуть

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По обновлённому прогнозу синоптиков, холодная погода в Пермском крае сохранится до середины месяца. Как сообщает VETTA со ссылкой на Пермский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, таких аномальных морозов в начале января в регионе не было уже более 20 лет.

По прогнозу синоптиков, в ближайшие дни в ночное время температура воздуха местами будет опускаться ниже −30º С, но днём будет значительно теплее.

Так, в понедельник, 8 января, ночью ожидается −28…−23º С. В Перми будет около −26º, в горах и низинах — −36…−31º. Днём потеплеет до −23…−18º, в краевой столице столбик термометра будет находиться на отметке около −20º.

Во вторник, 9 января, влияние северо-западного циклона приведёт к выпадению небольшого снега на севере и востоке края с юго-западным умеренным ветром. Ночью температура воздуха составит −23…−18º, в Перми около −22º, на юге до −28º. Днём будет −20…−15º, в Перми около −17º.

В среду, 10 января, снова ожидаются слабые осадки. Температура воздуха ночью понизится до −32…−27º, днём будет −28…−23º.

Напомним, ранее прогнозировалось, что аномальные морозы продержатся только до конца первой декады месяца.

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