В Пермском крае синоптики предсказали похолодание до -39 градусов Аномальные морозы сохранятся до конца каникул Поделиться Твитнуть

Юрий Чернов

В ближайшие дни в Пермском крае ожидается морозная погода с температурой воздуха ниже климатической нормы на семь и более градусов. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на Пермский гидрометцентр.

В субботу, 6 января, под влиянием центральной части разрушающегося антициклона температура воздуха в Прикамье в ночные часы понизится до −28...−33ºС, а в горах и низинах столбики термометров опустятся до отметок −34...−39ºС. Существенных осадков не ожидается, будет слабый ветер, возможно образование изморози. Днём температура воздуха поднимется до −21...−26ºС, в горах и низинах — до −31ºС. В Перми ночью ожидается около −31ºС, в дневные часы −23ºС.

В воскресенье, 7 января, немного потеплеет и пройдёт небольшой снег. Температура ночью составит −25...−30ºС, в горах и низинах до −35ºС. Днём на севере будет −18...−28ºС, на юге края до −13ºС. В Перми ночью ожидается около −27ºС, в в дневные часы −18ºС.

По предварительному прогнозу, аномально холодная погода в Пермском крае сохранится до конца первой декады января.

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