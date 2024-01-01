Елена Синица В Перми фабрика начнёт выпускать аналог Kinder Заявку в Роспатент подала «Шоколадная магия» Поделиться Твитнуть

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В Перми кондитерская фабрика «Шоколадная магия» планирует зарегистрировать товарный знак Milkids для производства российского аналога Kinder. Управляющее фабрикой ООО «Радуга» уже подало соответствующее заявление в Роспатент. Такие данные приводит сервис znakoved.ru.

По данным СБИС, компания не является активным участником госзаказов, основным заказчиком предприятия числится Торговый ДОМ «Кремлёвский». Фабрика «Шоколадная магия» основана в 2016 году. Управляет предприятием ООО «Радуга», учредителями которого выступают Алексей Турушев (55%), Виктория Турушева (10%) и Дмитрий Кузьмин (35%). По данным БФО, в 2022 году общество отчиталось о выручке в 464,7 млн руб. и чистой прибыли в 4,4 млн руб.

Ранее сообщалось, что в Перми Китайский рынок переехал в Заостровку, торговые павильоны открылись 1 января в торговом центре «Китай-город» (ул. Пожарная, 18). Полностью переезд должен завершиться к окончанию новогодних праздников.









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