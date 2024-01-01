В ходе спецоперации погиб 37-летний Максим Долдин из Кудымкара О дате похорон пока не сообщается Поделиться Твитнуть

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В ходе специальной военной операции погиб житель Кудымкарского округа Пермского края Максим Долдин. Об этом сообщили в окружной администрации.

«Наш земляк честно и беззаветно исполнил воинский долг, показал пример безмерного мужества, героизма, стойкости и самоотверженности. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким. Разделяем боль и горечь невосполнимой утраты», — говорится в информации властей.

Известно, что Максим родился в Кудымкаре 26 февраля 1986 года, а погиб при выполнении задач СВО 2 декабря 2023 года.

О дате, месте и времени прощания с военнослужащим чиновники обещают сообщить дополнительно.

Ранее «Новый компаньон» писал, что в ходе спецоперации на территории Украины при исполнении воинского долга погиб 47-летний контрактник из Перми Максим Елесин. Он был убит 10 декабря 2023 года в боях под Авдеевкой (ДНР).

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