Алёна Бронникова В спецоперации погиб контрактник из Перми Максиму Елесину было 47 лет Поделиться Твитнуть

ВЕТТА

В ходе спецоперации на территории Украины при исполнении воинского долга погиб 47-летний контрактник из Перми. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на администрацию Кировского района.

Максим Елесин родился в Перми, окончил школу № 27 и профессиональное училище № 25. Работал на ФГУП «Пермский завод им. С.М. Кирова», ФКП «Пермский пороховой завод» и в строительных компаниях.

Во время службы в рядах ВС был командиром орудия, сержантом. Знакомые Максима отмечают, что он с детства мечтал стать настоящим защитником. В апреле 2023 года он заключил бессрочный контракт с Министерством обороны РФ и отправился в зону СВО. Убит был 10 декабря в боях под Авдеевкой (ДНР), об этом стало известно 29 декабря.

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