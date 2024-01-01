Пермский край получит за три года 4,6 млрд рублей на дороги Постановление подписано председателем правительства Михаилом Мишустиным Поделиться Твитнуть

Пермский край в 2024 году должен получить 979 млн руб. на достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть», входящего в состав национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Соответствующие нормативы закреплены в постановлении правительства РФ, вносящем изменения в госпрограмму «Развитие транспортной системы».

В 2025 году регион получит 2 млрд руб. ассигнований федерального бюджета, в 2026-м — 1,6 млрд руб. Средства предполагается тратить на ремонт автодорог и возведение искусственных сооружений. При этом трассы могут быть не только регионального, но и межмуниципального значения.

Постановление подписано председателем правительства Михаилом Мишустиным. Документ опубликован на портале правовой информации.

Ранее «Новый компаньон» писал, что по итогам третьего квартала 2023 года в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» на территории Пермского края были выполнены работы по реконструкции и ремонту на 68 автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения, также было введено в эксплуатацию 17 мостовых сооружений. Кроме того, было приобретено 30 односекционных трамваев, 16 электробусов и установлены четыре зарядные станции для них.

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