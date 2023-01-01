Пермский край вошёл в топ-5 регионов РФ по реализации нацпроектов Поделиться Твитнуть

Правительством России по итогам третьего квартала 2023 года составлен рейтинг субъектов страны по уровню достижения национальных проектов. Пермский край занял в нём пятое место, а среди 14 регионов ПФО — второе. По индексу качества управления проектами Прикамье заняло второе место по РФ (99,61%). Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

«Нацпроекты — это ключевой ресурс, который помогает менять жизнь в регионе к лучшему и развиваться по всем важным направлениям. Спасибо нашему президенту за возможность с помощью национальных проектов развивать Прикамье и решать те вопросы, которые волнуют людей», — подчеркнул глава региона.

В рамках 13 национальных проектов в 2023 году на территории края реализуется 49 региональных проектов. Всего на эти цели в текущем году было выделено 32,2 млрд руб. из различных бюджетов, из которых порядка 29 млрд руб. уже использованы.

С момента начала реализации нацпроектов в Пермском крае было построено и введено в эксплуатацию более 600 объектов. Ещё 200 объектов планируется сдать к концу 2024 года.

Наибольшее количество объектов, направленных на улучшение качества жизни людей, строится и ремонтируется в рамках следующих нацпроектов: «Безопасные качественные дороги», «Здравоохранение», «Жильё и городская среда».

Например, в 2023 году на территории Пермского края были выполнены работы по реконструкции и ремонту на 68 автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения, а также было введено в эксплуатацию 17 мостовых сооружений. Кроме того, было приобретено 30 односекционных трамваев, 16 электробусов и установлены четыре зарядные станции для них.

Также было закуплено и установлено 635 единиц медицинского оборудования, проведён монтаж 20 фельдшерско-акушерских пунктов и двух врачебных амбулаторий, отремонтированы 34 здания медицинских организаций, а также построены больница и две поликлиники в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

В рамках нацпроекта также было построено восемь многоквартирных жилых домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда общей площадью 5 238,9 кв. м. Было расселено более 51,3 тыс. кв. м аварийного жилищного фонда (это более 3 тыс. человек). Кроме того, было проведено благоустройство 143 дворовых территорий и 49 общественных пространств.

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