Пермский край вошёл в топ-5 регионов РФ по реализации нацпроектов

Поделиться
правительство администрация Пермского края

  permkrai.ru

Правительством России по итогам третьего квартала 2023 года составлен рейтинг субъектов страны по уровню достижения национальных проектов. Пермский край занял в нём пятое место, а среди 14 регионов ПФО — второе. По индексу качества управления проектами Прикамье заняло второе место по РФ (99,61%). Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

«Нацпроекты — это ключевой ресурс, который помогает менять жизнь в регионе к лучшему и развиваться по всем важным направлениям. Спасибо нашему президенту за возможность с помощью национальных проектов развивать Прикамье и решать те вопросы, которые волнуют людей», — подчеркнул глава региона.

В рамках 13 национальных проектов в 2023 году на территории края реализуется 49 региональных проектов. Всего на эти цели в текущем году было выделено 32,2 млрд руб. из различных бюджетов, из которых порядка 29 млрд руб. уже использованы.

С момента начала реализации нацпроектов в Пермском крае было построено и введено в эксплуатацию более 600 объектов. Ещё 200 объектов планируется сдать к концу 2024 года.

Наибольшее количество объектов, направленных на улучшение качества жизни людей, строится и ремонтируется в рамках следующих нацпроектов: «Безопасные качественные дороги», «Здравоохранение», «Жильё и городская среда».

Например, в 2023 году на территории Пермского края были выполнены работы по реконструкции и ремонту на 68 автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения, а также было введено в эксплуатацию 17 мостовых сооружений. Кроме того, было приобретено 30 односекционных трамваев, 16 электробусов и установлены четыре зарядные станции для них.

Также было закуплено и установлено 635 единиц медицинского оборудования, проведён монтаж 20 фельдшерско-акушерских пунктов и двух врачебных амбулаторий, отремонтированы 34 здания медицинских организаций, а также построены больница и две поликлиники в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

В рамках нацпроекта также было построено восемь многоквартирных жилых домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда общей площадью 5 238,9 кв. м. Было расселено более 51,3 тыс. кв. м аварийного жилищного фонда (это более 3 тыс. человек). Кроме того, было проведено благоустройство 143 дворовых территорий и 49 общественных пространств.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.

Поделиться