В Пермском крае в новогоднюю ночь родились 114 детей Поделиться Твитнуть

В родильных домах Пермского края в новогоднюю ночь родились 114 детей. Как сообщили в министерстве здравоохранения региона, на свет появились 52 мальчика и 62 девочки. Не было зарегистрировано ни одной двойни или тройни.

В ведомстве отметили, что количество родившихся, по сравнению с прошлой новогодней ночью, выросло на порядок.

Напомним, в первые часы 1 января 2023 года в Пермском крае появились на свет всего 17 детей: 6 мальчиков и 11 девочек. Двоен и троен тоже не было.

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