Максим Артамонов В новогоднюю ночь в Прикамье родились 17 детей Среди них 11 девочек Поделиться Твитнуть

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В первую ночь 2023 года в больницах Пермского края родились 17 малышей, из них 11 девочек и шестеро мальчиков.



Речь идёт о детях, родившихся 1 января с 00:00 до 8:00. Среди появившихся на свет младенцев двоен не было, сообщает «КП-Пермь2 со ссылкой на краевой минздрав.

Напомним, с 1 января 2023 года в Пермском вводится единое ежемесячное пособие гражданам, имеющим детей, и беременным женщинам.Размер выплат — от 50 до 100% величины прожиточного минимума для детей — от 6363 до 12 726 руб., для беременных — от 50 до 100% величины прожиточного минимума, для трудоспособного населения — от 6979,5 до 13 959 руб.

Получить эти деньги смогут семьи, чей доход ниже величины прожиточного уровня.На выплаты в 2023 году из федерального бюджета направляется 18,9 млрд руб., ещё 6,3 млрд руб. — из регионального.

Это ежемесячное пособие объединит несколько видов выплат: беременным женщинам, на первого ребёнка, на третьего ребёнка, а также на детей 3-7 и 8-17 лет.



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