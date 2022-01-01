Елена Синица Увеличение МРОТ, единое пособие, борьба с мошенниками Какие изменения вступают в силу в январе Поделиться Твитнуть

В январе в России вновь вступает в силу ряд законодательных изменений. В их числе единое пособие беременным женщинам и гражданам, имеющим детей, увеличение МРОТ.

Единое пособие





С 1 января 2023 года вводится единое ежемесячное пособие гражданам, имеющим детей, и беременным женщинам.





Размер выплат будет составлять от 50 до 100% величины прожиточного минимума для детей — от 6363 до 12 726 руб., для беременных — от 50 до 100% величины прожиточного минимума, для трудоспособного населения — от 6979,5 до 13 959 руб.





Получить эти деньги смогут семьи, чей среднедушевой доход ниже величины прожиточного уровня. При этом период расчёта — 12 месяцев, предшествовавших месяцу перед месяцем обращения.





По словам министра соцразвития региона Павла Фокина, получателями пособия станут семьи, воспитывающие почти 40% детского населения Пермского края. На выплаты в 2023 году из федерального бюджета направляется 18,9 млрд руб., ещё 6,3 млрд руб. — из регионального.





Это ежемесячное пособие объединит несколько видов выплат: беременным женщинам, на первого ребёнка, на третьего ребёнка, а также на детей 3-7 и 8-17 лет.





Для того чтобы оформить пособие, достаточно будет подать одно заявление через портал Госуслуг, через МФЦ или Фонд пенсионного и социального страхования.





В Прикамье получать пособие будут более 200 тыс. детей, добавил он.





Важно, что правительство уточнило правила назначения единого пособия на детей для семей мобилизованных. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.





Поясняется, что доходы мобилизованных не будут учитываться при оценке нуждаемости их семей для получения единого ежемесячного пособия. Необходимое постановление уже подписал председатель правительства Михаил Мишустин.





Увеличение МРОТ





Госдума РФ в третьем чтении приняла закон для ускоренного увеличения минимального размера оплаты труда (МРОТ). После принятия этого документа с 1 января 2023 года МРОТ вырастет на 6,3% — почти на 1 тыс. руб., до 16,242 тыс. руб. в месяц.





По подсчётам депутатов, такой законопроект будет способствовать увеличению зарплаты 3,5 млн работников. Принятый документ изменит порядок расчёта МРОТ на 2023 и 2024 годы. При расчёте показателя не будет использоваться величина медианной зарплаты.





Увеличение МРОТ будет зависеть от темпов роста прожиточного минимума трудоспособного населения и превысит их на три процентных пункта.





В последний раз прожиточный минимум в России власти повышали с 1 июня 2022 года. Тогда он вырос на 10%, до 13,919 тыс. руб. С 1 июня повысили на 10% и МРОТ.





Напомним, в конце ноября портал по поиску работы SuperJob выяснил, что в среднем жители Перми хотели бы, чтобы минимальный размер оплаты труда составлял порядка 36,8 тыс. руб. Интересно, что в апреле 2022-го это значение составляло 36,3 тыс. руб., в январе 2022-го — 32,5 тыс. руб., а в ноябре 2020-го — 30,4 тыс. руб.





Для сравнения: жители Москвы хотели бы, чтобы МРОТ достигал 43,5 тыс. руб. в месяц. С такими ожиданиями Москва традиционно занимает первое место среди городов страны. Также в ТОП-3 вошли Владивосток (40,9 тыс. руб.) и Хабаровск (40,7 тыс. руб.). Последний вытеснил из первой тройки Санкт-Петербург, где пожелания к уровню МРОТ составили 39,9 тыс. руб.





Борьба с мошенниками





Собственники могут узнать, какие третьи лица прописаны в квартире, без их разрешения.





Новый закон позволит собственникам быстрее получать эту информацию. Также он защитит их права, например, при наследовании жилого помещения, позволит избежать споров о вселении или выселении и мошенничества в этих вопросах.





Повышение качества образования





С 1 января появятся федеральные основные образовательные программы по всем предметам вместо примерных. Это будет золотой стандарт качества знаний детей — уровень, ниже которого не могут дать знания ребёнку. Для гуманитарных предметов, которые формируют мировоззрение и ценности, федеральные основные образовательные программы будут неизменными.





В остальном же школы смогут сами разрабатывать образовательные программы, но их содержание и результаты должны быть не ниже тех, что указаны в федеральных.





Единый налоговый платёж





Компании смогут оплатить налоги через единый налоговый счёт. Он будет открыт для каждого налогоплательщика. Туда средства можно будет перечислять одним платежом.

Устанавливаются единые сроки уплаты налогов — 28-е число каждого месяца.





Кроме этого, переплату можно будет быстрее вернуть.

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