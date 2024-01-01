Председателю СКР доложат об обстоятельствах смерти 1,5-месячной девочки из Перми Родители винят в гибели ребёнка врачей Поделиться Твитнуть

Александр Бастрыкин / фото: pulse.mail.ru

Председатель СК России Александр Бастрыкин ждёт доклад от руководителя СУ СКР по Пермскому краю Дениса Головкина об обстоятельствах смерти новорождённой девочки в больнице в Перми. Об этом сообщили в пресс-службе следкома.

Информация о ЧП появилась в социальных медиа. Родители ребёнка считают, что их полуторамесячная дочь скончалась из-за врачебной ошибки.

«Многодетная мать отмечает, что родила двойню, одна из девочек умерла, хотя у неё не было проблем со здоровьем», — сказано в информации. Женщина обратилась к главе СКР с просьбой разобраться в обстоятельствах произошедшего.

Следственными органами СУ СКР по Пермскому краю проводится доследственная проверка.

Ранее «Новый компаньон» писал, что председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту смерти в декабре 2023 года четырёхмесячной девочки в больнице Кудымкара Пермского края. Тогда мать ребёнка заявила, что девочке не была оказана необходимая медицинская помощь. В минздраве региона ответили, что проведут проверку лечебного учреждения.

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