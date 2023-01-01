Минздрав: 4-месячный ребёнок в Пермской крае погиб не от пробы Манту

Больницу, где скончалась девочка, проверят на качество оказания медпомощи

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скорая помощь

  Константин Долгановский

Министерством здравоохранения Пермского края проведён предварительный разбор случая смерти ребёнка в Кудымкаре Пермского края. Связи между проведённой пробой Манту и заболеванием, закончившимся летальным исходом, не установлено. Об этом «Новому компаньону» сообщили в ведомстве.

В министерстве добавили, что в настоящее время продолжается судебно-медицинская экспертиза, которая определит причину смерти. По её окончании в больнице проведут проверку качества оказания ребёнку медицинской помощи.

Напомним, председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту смерти девочки в больнице Кудымкара. Мать погибшей уверена, что врачи не оказали младенцу необходимую медицинскую помощь.

Сообщалось, что ухудшение состояния ребёнка началось через несколько часов после того, как ей в больнице была поставлена туберкулиновая проба Манту. Сначала у девочки поднялась температура, спустя некоторое время ребёнок начал задыхаться, а затем погиб.

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