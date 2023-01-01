Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Пермского «Щелкунчика» в новогодний вечер покажут онлайн Главные партии в спектакле исполнят Полина Ланцева (Булдакова) и Кирилл Макурин Поделиться Твитнуть

Андрей Чунтомов

Главный театральный символ Нового года — балет «Щелкунчик» (6+) — вечером 31 декабря будет показан онлайн из Пермского театра оперы и балета. Спектакль пройдёт в прямой трансляции. На это представление все билеты давно проданы, как и на «Щелкунчиков» в другие дни, несмотря на то, что, как уже сообщалось, Пермь оказалась среди лидеров по цене на новогодние показы. Поэтому Пермская опера делает подарок любителям балета и всем, кто хочет устроить себе по-настоящему праздничный вечер.

«Щелкунчик» — главная новогодняя сказка во всём мире, мелодия появления Феи Драже ассоциируется с наступлением Нового года не меньше, чем бой курантов. Существует множество авторских версий балета. В Пермском театре оперы и балета «Щелкунчик» идёт в авторской версии Алексея Мирошниченко, написавшего либретто и новый хореографический текст. Действие балета происходит в Петербурге конца XIX века — именно там и тогда была написана музыка Петра Ильича Чайковского. Кукольная сказка превратилась у Мирошниченко в историю взросления девушки, по-своему драматичную.

Андрей Чунтомов

Постановка принесла Пермскому театру оперы и балета пять номинаций на «Золотую маску», среди номинантов была и Полина Ланцева (Булдакова), которая исполнит роль Маши в спектакле, который будет показан 31 декабря.

Спектакль смогут увидеть зрители по всей России. 31 декабря «Щелкунчик» в исполнении Пермского балета будет показан на сайте театра, в группе театра в социальной сети «ВКонтакте» и на канале театра в YouTube.

Начало показа в 18:00 по пермскому времени (в 16:00 по московскому).

Главную партию в спектакле вместе с Полиной Ланцевой (Булдаковой) исполнит также Кирилл Макурин. За дирижерским пультом — Владимир Ткаченко.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.