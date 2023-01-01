Алёна Бронникова Пермь оказалась в лидерах по доступности цен на спектакль «Щелкунчик» При этом стоимость билетов в пермские театры варьируется от 600 до 10 000 рублей Поделиться Твитнуть

Пермь оказалась на третьем месте среди 12 российских городов-миллионеров по «индексу Щелкунчика». Такие данные представили эксперты сервисов «Яндекс Путешествия» и «Яндекс Афиша».

«Индекс Щелкунчика» показывает, в каком городе можно посмотреть новогоднюю театральную постановку дешевле, чем в Москве. Для анализа были взяты минимальная цена на билет и средняя стоимость отелей за две ночи в период с 1 ноября 2023-го по 10 января 2024-го.

«Как известно, билеты в московские театры на показы "Щелкунчика" успели приобрести не все, а их стоимость доходила до 30 тыс. руб. Однако посмотреть вариации рождественской сказки можно и в других городах России, а заодно устроить себе небольшое путешествие», — сообщает пресс-служба сервиса.

Так, «индекс Щелкунчика» в Перми составил 4600 руб. Этот показатель составила цена на билеты в театр «Век жизни» — 600 руб. и средняя цена на проживание за две ночи — 4 тыс. руб. Бюджетнее всего можно посмотреть спектакль в Детском театре песка и теней «Скарабей» — за 220 руб. (индекс — 4220). В тройку вошла также Самара, где можно увидеть постановку с кошками Куклачёва в «Доме офицеров» за 600 руб. (индекс — 4600). В Санкт-Петербурге билеты можно найти и за 400 руб. (индекс — 6400), а самым высоким показателем оказались цены на постановку и проживание в Нижнем Новгороде (индекс — 7800 руб.).

При этом Пермь вошла также в число городов с самыми дорогими билетами. На втором месте после Москвы оказался Санкт-Петербург, где в Михайловском театре стоимость билета может составить 25 тыс. руб., а столица Прикамья заняла третье место — в Театре оперы и балета им. Чайковского цены на билеты достигают 10 тыс. руб.

Продажа билетов на новогодние показы «Щелкунчика» в Пермском театре оперы и балета стартовала в конце сентября. В первый же день было раскуплено свыше 60% от общего количества.

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