В первый день продаж в Перми раскупили 40% билетов на новогодние показы «Щелкунчика» (6+) Всего в Пермском театре оперы и балета в декабре и январе пройдёт 11 спектаклей Поделиться Твитнуть

В четверг, 28 сентября, стартовали продажи билетов на декабрьские и январские постановки в Пермском театре оперы и балета им. Чайковского. Традиционный ажиотаж у зрителей вызвали новогодние показы балета «Щелкунчик» (6+). Спектакли пройдут с 28 декабря по 7 января.

Согласно афише, в праздничные дни состоится 11 показов балета. Стоимость билетов на спектакли варьируется от 500 руб. за места на балконе до 13 тыс. руб. за места в партере.

По данным сайта театра, из порядка 9,1 тыс. билетов на «Щелкунчик» в первый же день раскупили 3,6 тыс., то есть почти 40%.

Наибольший спрос у зрителей вызвали показы, которые пройдут 28 и 29 декабря. На эти дни осталось всего 90 и 193 билета соответственно. Меньше всего раскуплено билетов на спектакль, который пройдёт 5 января – в зрительном зале на момент публикации сообщения остаются свободными 433 места.

Напомним, впервые балет «Щелкунчик» Петра Чайковского в авторской версии Алексея Мирошниченко Пермский театр оперы и балета выпустил в канун 2018 года. Действие известной сказки Гофмана перенесено в Петербург 1892 года. Именно в этом году в Мариинском театре состоялась мировая премьера балета.

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