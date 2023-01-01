В первый день продаж в Перми раскупили 40% билетов на новогодние показы «Щелкунчика» (6+)
Всего в Пермском театре оперы и балета в декабре и январе пройдёт 11 спектаклей
В четверг, 28 сентября, стартовали продажи билетов на декабрьские и январские постановки в Пермском театре оперы и балета им. Чайковского. Традиционный ажиотаж у зрителей вызвали новогодние показы балета «Щелкунчик» (6+). Спектакли пройдут с 28 декабря по 7 января.
Согласно афише, в праздничные дни состоится 11 показов
балета. Стоимость билетов на спектакли варьируется от 500 руб. за места на
балконе до 13 тыс. руб. за места в партере.
По данным сайта театра, из порядка 9,1 тыс. билетов на
«Щелкунчик» в первый же день раскупили 3,6 тыс., то есть почти 40%.
Наибольший спрос у зрителей вызвали показы, которые пройдут
28 и 29 декабря. На эти дни осталось всего 90 и 193 билета соответственно.
Меньше всего раскуплено билетов на спектакль, который пройдёт 5 января – в
зрительном зале на момент публикации сообщения остаются свободными 433 места.
Напомним, впервые балет «Щелкунчик» Петра Чайковского в
авторской версии Алексея Мирошниченко Пермский театр оперы и балета выпустил в канун
2018 года. Действие известной сказки Гофмана перенесено в Петербург 1892 года.
Именно в этом году в Мариинском театре состоялась мировая премьера балета.
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