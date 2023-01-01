В ходе спецоперации погиб доброволец из Осинского округа Прикамья Похоронят Сергея Фотина 29 декабря Поделиться Твитнуть

Сергей Фотин

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В ходе специальной военной операции 1 декабря 2023 года при выполнении боевых задач погиб житель Осинского городского округа Пермского края Сергей Фотин. Об этом сообщили в окружной администрации и выразили глубокие соболезнования семье и близким военнослужащего.

Сергей родился в с. Змеевка Частинского района в многодетной семье. Затем его семья обосновалась в Осинском районе. По окончании училища Сергей стал работать в лесной отрасли, женился, воспитывал сына.

«Сергей Петрович был мастером на все руки, хорошо работал по дереву, всегда был готов прийти на помощь. Он очень любил гулять по лесу, слушать пение птиц, собирать грибы и ягоды», — сказано в информации властей.

С началом боевых действий на Украине Фотин вступил в ряды бойцов специальной военной операции.

Церемония прощания с военнослужащим начнётся в 11:30 29 декабря в д. Пермякова Осинского округа в Доме культуры (ул. Уральская, 6).

Ранее сообщалось, что в ходе СВО погиб житель Краснокамска, командир боевой машины парашютно-десантного взвода Илья Угольников.

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