В ходе СВО погиб 45-летний десантник из Краснокамска Илья Угольников проходил службу по контракту Поделиться Твитнуть

Илья Угольников

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В ходе СВО погиб житель Краснокамска Пермского края, командир отделения — командир боевой машины парашютно-десантного взвода парашютно-десантной роты 51 гвардейского парашютно-десантного полка 106 гвардейской воздушно-десантной дивизии рядовой Илья Угольников. Об этом сообщили в городской администрации и выразили соболезнования родным и близким военнослужащего.

Илья проходил службу по контракту, ему было 45 лет.

Прощание с бойцом состоится 28 декабря в «Доме спорта» по адресу: г. Краснокамск, ул. Большевистская, 56, корп. «Е». Начало в 12:00.

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