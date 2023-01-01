Максим Артамонов В Перми для нового приюта начали строить вольеры для животных В следующем году на территориии учреждения начнут размещать инженерные коммуникации, ветеринарный блок и другие сооружения Поделиться Твитнуть

Фото: Анастасия Боровитина

Как рассказал «Новому компаньону» начальник управления по экологии и природопользованию администрации Перми Дмитрий Андреев, сейчас для нового приюта для бездомных животных, который будет построен на базе бывшего свинокомплекса, ведётся строительство вольеров.

«Зимой планируем закончить. В следующем году запланировано размещение ветеринарного блока, инженерных коммуникаций, ремонт ограждения и санпропускника», — сообщил чиновник.

Всего в новом приюте планируется установить 187 вольеров.

По данным чиновника, на сегодняшний день на содержании приюта находятся 860 животных. В будущем их планируется перевезти на новую площадку для более качественного содержания.

В октябре этого года теруправление Росимущества в Пермском крае передало пермским властям имущественный комплекс, состоящий из шести объектов недвижимости и земельного участка площадью 1,75 га. Он находится в м/р Верхнемостовая, на территории бывшего свинокомплекса. Там будет построен новый приют для безнадзорных животных, рассчитанный на 1,5 тыс. особей.

Для этих целей из краевого бюджета была выделена субсидия 86,8 млн руб., а из городского — средства в размере 877,3 тыс. руб.

По заказу МКУ «Служба по обращению с животными без владельцев» объявлен электронный аукцион на изготовление и устройство вольеров по ул. Верхнемостовой, 38. Начальная (максимальная) цена контракта составила 47 млн 465 тыс. руб.

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