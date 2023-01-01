В Перми в новый приют для бездомных животных начинают закупать оборудование На вольеры власти готовы потратить более 47 млн рублей Поделиться Твитнуть

По заказу МКУ «Служба по обращению с животными без владельцев» объявлен электронный аукцион на выполнение работ по изготовлению и устройству вольеров для приюта бездомных животных по ул. Верхнемостовой, 38 в Орджоникидзевском районе Перми.

Как сказано на портале госзакупок, заявки принимаются до 10 октября. Начальная (максимальная) цена контракта — 47 млн 465 тыс. руб.

Согласно техзаданию, исполнитель должен поставить 187 сборно-разборных вольеров, состоящих из четырёх стен, перегородки, двух дверей, пола, кровельного покрытия с утеплённой зоной и зоной выгула. Перед монтажом вольеров подрядчик должен выполнить планировку площадки, уплотнение, устройство основания из песчано-гравийной смеси, щебня, бетона со стальной сеткой. Работы должны быть выполнены с 1 ноября по 15 декабря 2023 года.

Напомним, весной стало известно, что в Перми власти собираются создавать новый муниципальный приют для бездомных животных. Для этих целей из краевого бюджета выделена субсидия в 86,8 млн руб., а из городского — софинансирование в размере 877,3 тыс. руб.

Приют разместят на территории бывшего свинокомплекса по ул. Верхнемостовой, 38. Он должен заработать зимой. Строительство приюта связано с тем, что отловленных и стерилизованных животных сейчас не выпускают в город. Это делается для безопасности пермяков. Чтобы содержать всех отловленных животных, нужно расшириться. Сообщалось, что новый приют будет рассчитан на 1,5 тыс. животных.

Сейчас в Перми работают муниципальные приюты по ул. Соликамской, 271 и ул. Верхне-Муллинской, 106а.

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