Максим Артамонов Городские власти озвучили планы по новому приюту для собак в Перми Сейчас на содержании в мунципальном приюте находятся 860 животных Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На заседании комитета по пространственному развитию и благоустройству гордумы начальник управления по экологии и природопользованию администрации Перми Дмитрий Андреев рассказал о ситуации с новым приютом для бездомных животных, который будет построен на базе бывшего свинокомплекса в Перми.

Дмитрий Андреев напомнил, что с решением о невыпуске животных обратно в среду обитания после отлова и стерилизации Пермь живёт больше трёх лет, и сейчас численность животных в муниципальном приюте стабилизировалась. По его словам, много особей выдаются новым хозяевам. Кроме того, идёт работа по созданию нового приюта в Орджоникидзевском районе Перми.

«Мы приняли на себя ещё одно обязательство на размещение приюта. Поступили региональные средства в виде субсидий на комплектацию приюта на бывшем свинокомплексе. Заключён контракт на размещение вольеров. И мы планируем создать эту площадку, которая будет тем запасом, который, возможно, придётся пополнять за счёт тех животных, которые поступают в приют», — рассказал Андреев.

По данным чиновника, на сегодняшний день на содержании приюта находятся 860 животных. В будущем их планируется перевезти на новую площадку для более качественного содержания.

«Места там (на территории будущего приюта - ред.) намного больше. Есть две площадки для выгула. Сейчас активно работаем по этой субсидии», — отметил Дмитрий Андреев.

Напомним, в октябре теруправление Росимущества в Пермском крае передало пермским властям имущественный комплекс, состоящий из шести объектов недвижимости и земельного участка площадью 1,75 га. Он находится в м/р Верхнемостовая, на территории бывшего свинокомплекса.

Создание нового приюта позволит принять больше безнадзорных животных, которые были пойманы на территории города, утверждают в администрации Перми.

О том, что власти собираются создавать новый муниципальный приют для бездомных животных, стало известно весной. Для этих целей из краевого бюджета была выделена субсидия 86,8 млн руб., а из городского — софинансирование в размере 877,3 тыс. руб.

Отмечалось, что приют на 1,5 тыс. животных должен заработать зимой.

Позднее сообщалось, что по заказу МКУ «Служба по обращению с животными без владельцев» объявлен электронный аукцион на изготовление и устройство вольеров по ул. Верхнемостовой, 38. Начальная (максимальная) цена контракта — 47 млн 465 тыс. руб.

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