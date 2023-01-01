Бывший свинокомплекс официально передан мэрии Перми под приют для собак Он будет рассчитан на 1,5 тысячи животных Поделиться Твитнуть

Ирина Молокотина

Теруправление Росимущества в Пермском крае передало пермским властям имущественный комплекс, состоящий из шести объектов недвижимости и земельного участка площадью 1,75 га в микрорайоне Верхнемостовая краевого центра на территории бывшего свинокомплекса. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

На данных площадях разместится муниципальный приют для животных, который будет финансироваться субсидиями из бюджета Пермского края. Создание нового приюта позволит принять больше безнадзорных животных, которые были пойманы на территории города.

Напомним, о том, что в Перми власти собираются создавать новый муниципальный приют для бездомных животных, стало известно весной. Для этих целей из краевого бюджета была выделена субсидия 86,8 млн руб., а из городского — софинансирование в размере 877,3 тыс. руб.

Отмечалось, что приют на 1,5 тыс. животных должен заработать зимой.

Позднее сообщалось, что по заказу МКУ «Служба по обращению с животными без владельцев» объявлен электронный аукцион на выполнение работ по изготовлению и устройству вольеров для приюта бездомных животных по ул. Верхнемостовой, 38. Начальная (максимальная) цена контракта — 47 млн 465 тыс. руб.

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