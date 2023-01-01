В Перми началась активная фаза строительства нового корпуса школы № 146 В основание забита первая свая Поделиться Твитнуть

На ул. Уральской, 110 в Перми началось возведение нового здания школы № 146. Краевое министерство строительства сообщило о начале работ по закладке фундамента будущего проекта.

Ранее проектная документация учебного учреждения была одобрена государственной инспекцией по охране объектов культурного наследия, а также прошла государственную экспертизу. Получено разрешение на реконструкцию здания.

Проектирование и строительство ведёт пермская компания «Кинетика» (бывший «ЖБК–строй»), с которой администрация Перми заключила контракт в феврале 2023 года. Завершение реконструкции планируется в конце 2025 года. Стоимость заключённого контракта сначала составляла 645,6 млн руб. В августе 2023 года выяснилось, что цена стройки поднялась почти в два раза. Власти объяснили это «выявленными при разработке проектной документации по объекту обстоятельствами». Дополнительные 249,9 млн руб. направят из бюджета Перми, ещё 304,5 млн руб. — из краевого.

Министерство строительства Пермского края

Новый корпус для школы № 146 будет рассчитан на 500 учебных мест, где смогут обучаться учащиеся с 7 по 11 классы.

Возводимое здание школы будет иметь визуальное сходство с историческим зданием, ранее находившимся здесь, созданным швейцарским архитектором Ханнесом Мейером. Для этого подрядчик провёл полевые замеры, сфотографировал здание и его отдельные элементы с применением лазерного 3D-сканирования.

общежитие на Уральской 110 / фото: wikimapia.org

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