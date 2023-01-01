Максим Артамонов В Соликамске 28 декабря жилые дома и соцобекты останутся без электричества Ранее в городе несколько раз отключали отопление и горячую воду Поделиться Твитнуть

Как сообщает администрация Соликамска, 28 декабря в течение дня в городском округе запланировано плановое отключение от электричества жилых домов и соцобъектов.

В частности, с 10:00 до 18:00 отключение произойдёт в п. Касиб — без электроснабжения останутся местная школа и детский садик.

С 12:00 до 18:00 в с. Родники отключат дома по ул. Советской, ул. Юбилейной, ул. Молодёжной, пер. Юбилейному, а также обесточат здание администрации и артезианскую скважину.

С 11:00 до 18:00 без электричества останутся д. Чертёж (кратковременно на час утром и вечером), п. Нижнее и Верхнее Мошево, д. Левина, п. Затон — школа (ул. Советская, 4) и детский сад (ул. Водников, 10а); туберкулёзная больница–17 ГУФСИН России по Пермскому краю на ул. Ковалёва, 4а, водонапорная башня.

С 13:00 до 17:00 произойдёт отключение в Соликамске в домах на ул. Фрунзе, 77–87а, 122–138; пер. Газеты «Звезда» полностью; ул. Газеты «Звезда», 33–37, 32–36; ул. Ладкина, 27–33, 28–34; ул. Пугачёва, 50–60; ул. Боровой, 24–30, 27–35; ул. Котовского, 108а–102.

Кроме того, с 10:00 до 17:00 электроэнергию полностью отключат в районе Шахтёрский.

По возникающим вопросам жители могут позвонить по телефону горячей линии Единого контакт-центра группы компаний ПАО «Россети Урал»: 8-800-220-02-20, либо по телефону диспетчера «Северных краевых электрических сетей»: 8 (342-53) 2-20-22 (для жителей Соликамска).

Напомним, с 12 по 15 декабря в Соликамске произошли порывы на теплосетях, оставившие около тысячи жителей без отопления. В результате замглавы Соликамска по вопросам ЖКХ Андрей Рыков был снят с должности, а главе округа Евгению Самоукову объявлен выговор.

На этой неделе стало известно, что глава СКР Александр Бастрыкин взял на контроль ситуацию с отключением тепла в домах Соликамска.

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