Алёна Бронникова Минимущества Прикамья выдало разрешение на строительство ЖК в Новых Лядах В «Новом Звёздном» будут построены четыре дома в 9 и 10 этажей Поделиться Твитнуть

Фото: telegram-канал "Алексей Бураков ФРПК"

Пермская компания ООО «Новый Звёздный» получила разрешение на строительство жилого комплекса в м/р Новые Ляды. Информация об этом появилась на сайте министерства по управлению имуществом и градостроительной деятельности Прикамья.

«Разрешение выдано на строительство четырёх многоквартирных домов высотой 9 и 10 этажей с подземным паркингом. Проектом предусмотрено 432 квартиры», — информирует ведомство.

ЖК «Новый Звёздный» построят для сотрудников инновационного территориального кластера «Технополис «Новый Звёздный», включающего производственные мощности АО «Протон-ПМ» и АО «ОДК-Пермские моторы». Для реализации промышленного проекта предприятия заключили трёхстороннее соглашение с краевым Агентством инвестиционного развития и ООО «Новый Звёздный».

В августе началась подготовка к работам. В декабре проект строительства ЖК получил положительное заключение экспертизы. Планируемый срок окончания работ — 2025 год.

ООО «Новый Звёздный» учреждено в 2021 году Корпорацией развития Пермского края (КРПК) и московским ООО «БСК-Развитие» как специализированный застройщик.

ООО «СЗ «БСК-Развитие» входит в группу АО «Мосметрострой». Занимается с 2007 года строительством жилых и нежилых зданий, в том числе спортивных и транспортных объектов, офисных и торговых центров, а также жилых комплексов. Согласно данным, опубликованным на сайте организации, в Перми ООО также занимается работами подготовительного периода для строительства многофункциональной спортивной арены в районе ДКЖ.

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