Прощание с погибшим на СВО священником из Пермского края состоится 23-24 декабря Поделиться Твитнуть

Александр Березовский

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Церемония прощания с погибшим в специальной военной операции жителем Прикамья, 31-летним священником Александром Березовским состоится 23-24 декабря в храме Александра Невского в Верещагино до 14.00. Похороны пройдут на территории храма в д. Говырино Нытвенского округа. Об этом сообщили в администрации Верещагинского ГО.

Александр был выпускником Пермской духовной семинарии, служил клириком храма Казанской иконы Божией Матери в Гремячинске. После начала СВО пошёл на фронт добровольцем. В звании рядового был санитаром приёмного отделения медицинской роты.

Как сообщил в соцсетях знавший Березовского священник Григорий Краснопёров, супруга Александра сейчас ждёт ребёнка. «Напишем слова поддержки его матушке — Марине Березовской. Эти слова для неё очень сейчас важны, ведь она в положении», — призвал Краснопёров.

О гибели Александра Березовского стало известно в середине этой недели.

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