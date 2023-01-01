В Пермь поступили 30 новых трамваев В следующем году в город привезут ещё 24 Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Сегодня, 22 декабря, в Пермь прибыли последние три вагона трамваев из большой партии. Об этом в своём telegram-канале сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

«Семь «Львят» уже курсируют по маршрутам. Остальные вагоны проходят техническую подготовку. Планируется, что до конца января все они выйдут на линии», — написал Махонин.

Напомним, в начале декабря в ходе прямого эфира глава Прикамья заявил, что из 90 трамваев, курсирующих по Перми, будут обновлены 70 единиц. Он пояснил, что в последние годы в городе появилось более 20 новых трамваев. Кроме того, 44 вагона будут поставлены в рамках концессионного соглашения с компанией «Мовиста Регионы» о модернизации трамвайного комплекса Перми.

По словам губернатора, 20 вагонов прибудут в город до конца года, остальные 24 — в 2024-2025 годах.

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