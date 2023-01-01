Екатерина Артёмова В Перми обновится почти 80% трамвайного парка В общей сложности в городе будет курсировать 70 новых трамваев Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Из 90 трамваев, курсирующих по Перми, будут обновлены 70 единиц транспорта. Об этом заявил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин во время прямого эфира в соцсети «ВКонтакте».

Губернатор отметил, что в последние годы в городе появилось более 20 новых трамваев. Кроме того, 44 вагона будут поставлены в рамках концессионного соглашения с компанией «Мовиста Регионы» о модернизации трамвайного комплекса Перми. Планируется, что 20 вагонов прибудут в город до конца этого года, остальные 24 — в 2024-2025 годах.

«Фактически из 90 трамваев, которые находятся в парке, будет обновлено 70. Это достаточно серьёзная цифра. Это означает, что совсем скоро старые трамваи уйдут из краевой столицы», — сказал Дмитрий Махонин.

Автобусный парк также существенно обновился — как в Перми, так и в других территориях региона. По словам Махонина, за последние три года было приобретено около 1,2 тыс. новых автобусов, которые сейчас обслуживают внутригородские и межмуниципальные маршруты. В ближайшее время муниципалитеты Пермского края получал ещё 98 новых автобусов. Кроме того, недавно в Перми начали курсировать электробусы.





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