Екатерина Артёмова
В Перми обновится почти 80% трамвайного парка
В общей сложности в городе будет курсировать 70 новых трамваев
Из 90 трамваев, курсирующих по Перми, будут обновлены 70 единиц транспорта. Об этом заявил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин во время прямого эфира в соцсети «ВКонтакте».
Губернатор отметил, что в последние годы в городе появилось более 20 новых трамваев. Кроме того, 44 вагона будут поставлены в рамках концессионного соглашения с компанией «Мовиста Регионы» о модернизации трамвайного комплекса Перми. Планируется, что 20 вагонов прибудут в город до конца этого года, остальные 24 — в 2024-2025 годах.
«Фактически из 90 трамваев, которые находятся в парке, будет обновлено 70. Это достаточно серьёзная цифра. Это означает, что совсем скоро старые трамваи уйдут из краевой столицы», — сказал Дмитрий Махонин.
Автобусный парк также существенно обновился — как в Перми, так и в других территориях региона. По словам Махонина, за последние три года было приобретено около 1,2 тыс. новых автобусов, которые сейчас обслуживают внутригородские и межмуниципальные маршруты. В ближайшее время муниципалитеты Пермского края получал ещё 98 новых автобусов. Кроме того, недавно в Перми начали курсировать электробусы.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.