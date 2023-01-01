Максим Артамонов В Перми «вагнеровцы» провели «Урок мужества» в детском доме Они раздали сладкие подарки и «пообщались на самые разные темы» Поделиться Твитнуть

Фото: ТГ-канал "Вагнер" Пермь

Пермские сотрудники частной военной компании «Вагнер» опубликовали фотоотчёт о посещении центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, с кадетским уклоном. Сообщение об этом появилось в telegram-каналах «ЧВК «Вагнер» Пермь» и «Прикамские витязи».

В посте говорится, что во время визита «вагнеровцы» провели с детьми «урок мужества», и «пообщались на самые разные темы».

В преддверии празднования Нового года подопечным центра также вручили сладкие подарки.

На фотографиях, которые опубликованы в telegram-каналах, видно, что в центр приехали 10 военнослужащих. Их лица на фото либо размыты, либо скрыты за маской, а на общих фотографиях с детьми демонстрируется символика и флаг частной военной кампании.

Фото: ТГ-канал "Вагнер" Пермь

Центр кадетского воспитания для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей находится в Кировском районе Перми по ул. Светлогорской, 18. Он расположен в здании бывшего детдома и является структурным подразделением Государственного казённого учреждения социального обслуживания Пермского края «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей».

Фото: ТГ-канал "Вагнер" Пермь

Напомним, в начале ноября в telegram-канале «ЧВК «Вагнер» Пермь» сообщалось, что набор новых контрактников для участия в спецоперации временно приостановлен до особых распоряжений. Однако через несколько дней был объявлен набор в транспортную группу «на ближнее направление». По данным telegram-канала, контракт заключается с Росгвардией через группу «оркестра». Контрактникам обещали зарплату в 240 тыс. руб. и полный соцпакет.

Сообщалось, что требуются водители, механики, сварщики, шиномонтажники и др. Возраст — от 25 до 55 лет.

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