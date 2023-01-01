Максим Артамонов В Перми приостановлен набор в ЧВК «Вагнер» Ранее появилась информация о возобновлении приёма Поделиться Твитнуть

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Как сообщает telegram-канал ЧВК «Вагнер» Пермь, набор новых контратктников для участия в спецоперации временно приостановлен до особых распоряжений.

Ранее в telegram-канале «Прикамские витязи» появилась информация, что набор в группу «Вагнер» возобновлён. В посте отмечалось, что группа «Вагнер» официально становится подразделением Росгвардии, а всем сотрудникам предложено заключить индивидуальный контракт.

Депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн в своём telegram-канале назвал новости о вхождении ЧВК «Вагнер» в Росгвардию ложными.

«Ни о каком вхождении ЧВК в Росгвардию нет и не может быть речи. Бывшие бойцы смогут заключать контракты как добровольцы, только в индивидуальном порядке. Структурное поглощение ЧВК Росгвардией — невозможно по определению», — сказал депутат-единоросс.

Позже «Прикамские витязи» сообщили, что «получилась неоднозначная ситуация» (далее орфография и пунктуация — авторские).

«Действительно, был дан старт нового набора в группу "Вагнер", и об этом написали не только мы, но и многие другие каналы, в том числе, которые так или иначе относятся к группе "Вагнер". Но почему-то всему интернет-сообществу понравились именно пермские новости, и все в своих публикациях ссылаются на «инсайдерскую» информацию из Перми, хотя это не совсем так. На следующий день набор новых сотрудников притормозили до решения некоторых формальных и юридических вопросов, но это не значит, что набора не будет. В данный момент формируется новый лагерь, и действующие сотрудники в курсе всех событий», — говорится в посте.

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