Максим Артамонов В Перми возобновился набор в «Вагнер» Завербованные будут служить под началом Росгвардии Поделиться Твитнуть

военная спецоперация на Украине

«Яндекс.Дзен»

Как сообщает telegram-канал «Прикамские витязи», в Перми идёт набор в группу «Вагнер». Сейчас эта структура переходит в состав Росгвардии.

«Объявляется набор в профессиональный "музыкальный" коллектив, нам нужные отчаянные и смелые, лучшие из лучших», — говорится в сообщении.

Также в посте отмечается, что группа «Вагнер» официально становится подразделением Росгвардии, а всем сотрудникам предложено заключить индивидуальный контракт. При этом вся структура группы "Вагнер», порядок работы, командиры остаются прежними.

У кандидата не должно быть надзора, подписки о невыезде, розыска по РФ или непогашенной судимости. Контракт заключается с кандидатами 20-55 лет — как с российскими гражданами, так и иностранцами.

Участникам СВО обещают платить по 80 тыс. руб. в месяц — на время нахождения в лагере, а потом по 240 тыс., когда они будут уже в зоне боевых действий. Кроме того, заключившим контракт обещают полное обеспечение, лечение и реабилитацию по нормам Росгвардии.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.