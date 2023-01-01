Екатерина Артёмова Пермское УФАС оштрафовало филиал «Россетей» на 300 тысяч рублей Компания получила штраф за отключение электричества на мусоросортировочном комплексе в Чайковском Поделиться Твитнуть

Пермское УФАС рассмотрело жалобу краевого министерства ЖКХ и благоустройства на отключение от энергоснабжения нового мусоросортировочного комплекса в г. Чайковском. Как сообщает пресс-служба УФАС, было установлено, что подача электроэнергии на промышленный объект прекратилась из-за действий филиала ПАО «Россети» «Магистральные электрические сети Урала» (МЭС Урала).





В ходе рассмотрения жалобы выяснилось, что филиал отключил кабельную линию, питавшую предприятие, из-за спора с третьим лицом. При этом МЭС Урала аннулировало документы, подтверждающие подключение мусоросортировочного комплекса к электросетям. УФАС усмотрело в действиях филиала «Россетей» нарушение правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электроэнергии и оштрафовало МЭС Урала на 300 тыс. руб. После вмешательства антимонопольщиков электроснабжение объекта, отсутствовавшее три месяца, возобновилось.





Напомним, о запуске мусоросортировочного комплекса в Чайковском краевое минЖКХ сообщило в начале декабря. Новая линия сортировки сможет обрабатывать 25 тыс. тонн твёрдых коммунальных отходов.

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