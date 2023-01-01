Алёна Бронникова В Прикамье запустили новый мусоросортировочный комплекс Объект сможет обрабатывать 25 тысяч тонн отходов в год Поделиться Твитнуть

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края

В Чайковском начал работать новый мусоросортировочный комплекс производительностью 25 тыс. тонн в год. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края.

Объект построен с использованием только отечественного оборудования на деньги инвесторов.

«На линии для вторичной переработки будут отбирать стекло, пластик, бумагу, картон, полиэтилен и некоторые виды металлов. Отдельно сортируются органические отходы. Все остатки, так называемые "хвосты", будут прессовать и отправлять для захоронения на полигон», — рассказали в ведомстве.

До конца года власти планируют ввести в эксплуатацию новые линии по сортировке ТКО в Березниках и Осе. Всего на территории региона сейчас действуют четыре объекта: в Лобаново (Пермский район), Кудымкаре, Лысьве и Краснокамске. Ранее глава краевого минЖКХ отмечал, что до конца 2025 года планируется построить также два экотехнопарка — на полигоне в Софронах и в Елово.

О том, как в Пермском крае работает система сортировки и раздельного сбора мусора, читайте в нашей статье









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