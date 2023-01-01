Максим Артамонов Отходы общества Как в Пермском крае работает система сортировки и раздельного сбора мусора Поделиться Твитнуть

В конце октября краевые и городские власти на пленарных заседаниях регионального парламента и Пермской гордумы рассказали о реализации мер в области обращения с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО) и ликвидации несанкционированных свалок. До конца этого десятилетия у чиновников амбициозные планы: закрепить у населения привычку раздельного сбора ТКО, начать сортировать все образующиеся в регионе отходы и увеличить объём мусора, отправляемого на переработку. По словам экспертов, чтобы достичь этих целей, нужно решить несколько проблем, существующих сегодня в отрасли.

Константин Долгановский

Накопление и транспортировка

Ежегодно в регионе образуется от 519 тыс. до 524 тыс. т мусора, который поступает на 20 полигонов, расположенных в разных муниципалитетах. Такие данные привёл министр ЖКХ и благоустройства Пермского края Артём Балахнин на октябрьском пленарном заседании регионального Законодательного собрания.

Согласно нацпроекту «Экология», в котором участвует и Пермский край, к 2030 году сор­тировку должны проходить 100% вырабатываемых отходов, а захоронению подвергаться не более 50%. Общая мощность всех объектов переработки мусора в регионе к 2030 году прогнозируется на уровне не более 600 тыс. т в год.

«Мы можем прогнозировать, что к 2030 году ежегодно будет захораниваться около 270 тыс. т отходов. Тенденция идёт не только к снижению доли отходов, направленных на захоронение, но и к ужесточению требований к объектам размещения ТКО», — рассказал министр.

Так, на новых полигонах теперь должны быть очистные сооружения, изолирующие экраны, радиационный контроль всех поступающих отходов, система дегазации и т. д. В краевом минЖКХ отмечают, что соблюдение всех норм и требований приведёт к росту стоимости эксплуатации полигонов.

Понадобятся деньги и на рекультивацию полигонов, которые перестанут использоваться. По словам Артёма Балахнина, к 2030 году в Прикамье исчерпают свои мощности 10 полигонов. Кроме того, учитывая предполагаемое уменьшение массы захоронений и ужесточение требований к местам накопления отходов, количество полигонов, которое действует сегодня в Пермском крае, к этому времени будет в принципе невостребовано. Однако расходы на работы по рекультивации полигонов не включены в тариф, поэтому владеющие ими хозяйствующие субъекты должны будут найти средства на эти цели самостоятельно.

Сбор и вывоз мусора на полигоны с 2019 года, когда в Пермском крае, как и в большинстве регионов РФ, была проведена «мусорная» реформа, входит в разряд коммунальных услуг. Оказывает эту услугу в Прикамье единый оператор по обращению с отходами — АО «Пермский региональный оператор ТКО» (АО «ПРО ТКО», ранее — ПКГУП «Теплоэнерго»). До внедрения новой системы обращения с ТКО вывоз мусора осуществлялся только из 458 населённых пунктов края. Сегодня их количество выросло до 2 тыс. Общий охват населения услугой, по информации властей региона, составляет порядка 99%. Также за время работы регоператора в Прикамье в 4,5 раза увеличилось число точек сбора ТКО. Для транспортировки отходов ежедневно задействуется порядка 500 единиц техники.

Сортировка и переработка

На сегодняшний день в Пермском крае действует четыре мусоросортировочные линии — в селе Лобаново (Пермский район), Кудымкаре, Лысьве и Краснокамске. В ближайшие два года планируется запустить новые линии в Чайковском, Осинском, Верещагинском, Чернушинском, Губахинском, Кунгурском округах и в Березниках.

В этом году три новых объекта по сортировке мусора введены в эксплуатацию в Осе, Березниках и Чайковском. Пока они проходят лицензирование, а затем, после того как будет установлен тариф на сбор ТКО в муниципальных образованиях, на них будут направлены потоки мусора из близлежащих территорий.

Кроме того, по словам министра Артёма Балахнина, до конца 2025 года власти намерены построить два экотехнопарка — на полигоне в Софронах в Перми и в Елово. Объекты будут задействованы для дальнейшей переработки мусора. В частности, комплекс в Софронах по задумке чиновников будет состоять из сортировочной станции и площадки мембранного компостирования органики.

Согласно краевому проекту развития отрасли на ближайшие 10 лет, с 2020 по 2030 год в Пермском крае предлагается ввести в промышленную эксплуатацию мощности, способные перерабатывать и сортировать свыше 530 тыс. т отходов ежегодно, что составляет свыше 93% всех коммунальных отходов, образующихся в регионе. Сейчас в год сортируется и обрабатывается 100 тыс. т мусора. Работа в этом направлении тоже ведётся в рамках нацпроекта «Экология».

Краевые власти заявляли, что их цель — сделать сортировку отходов привычной для жителей, чтобы она стала драйвером развития мощностей по вовлечению в оборот вторичных материальных ресурсов. Это объясняется тем, что вторичная переработка полезна не только для сохранения природы, но и для развития экономики Прикамья, так как переработка позволяет производить новую продукцию, а привлечение инвестиций в отрасль развивает местную промышленность.

С августа 2020 года регоператор запустил проект по раздельному накоплению и складированию различных видов отходов. Сейчас проект охватывает Пермь и отдельные территории Пермского, Коми-Пермяцкого, Краснокамского и Лысьвенского округов. В этих территориях устанавливаются цветные контейнеры, на которых символами и текстом указано, какие отходы в них нужно складывать. Для вывоза таких баков используется специальная техника. Так как есть риск, что мусор, представляющий собой ценный ресурс, который можно пустить на переработку, могут вывозить третьи лица, краевое министерство ЖКХ усилило контроль за контейнерными площадками, чтобы «действующие объекты обработки не лишились качественного и рентабельного вторсырья».

Однако этого недостаточно, потому что для повторного использования, по данным главы минЖКХ Прикамья, идёт лишь 5—15% отходов. Активно занимаются переработкой в Пермском крае сейчас три предприятия: ПЦБК, «КРЕДО» и ООО «Упакс-Юнити». Эти компании делают из вторсырья, в основном из картона, полиэтилена и пенополистирола, новую продукцию.

Обращение с отходами в краевой столице

Обращение с твёрдыми коммунальными отходами и ликвидация несанкционированных свалок стали предметом обсуждения и на октябрьской пленарке Пермской городской думы. В рамках часа депутата заместитель главы города Игорь Субботин отчитался о том, что происходит с сортировкой и вывозом мусора на территории Перми.

По данным мэрии, сегодня в городе размещено 3310 мест накопления ТКО. Из них 1407 мест обустраиваются и содержатся управляющими организациями за счёт средств собственников квартир, 239 площадок расположены в зоне индивидуальной жилой застройки и содержатся городской администрацией за счёт бюджета Перми, ещё 1664 площадки содержатся за счёт средств юрлиц.

С 1 сентября по 31 декабря этого года чиновники городской администрации проводят мониторинг качества выполнения работ по содержанию мест накопления отходов. За первый месяц мониторинга больше всего проблем было выявлено на территории ИЖС в Дзержинском районе — ненадлежащим образом содержатся 37,5% от общего количества мест накопления ТКО, в Свердловском районе — 27,3%, в Мотовилихинском — 24,6%.

В мэрии признают также, что в городе растёт количество несанкционированных свалок. Их уборка осуществляется за счёт средств собственника земельного участка, на котором свалка появилась, но если участок бесхозный, то свалки должны ликвидироваться за счёт средств города. Сейчас каждый район ведёт соответствующий реестр таких свалок, на основе которого запрашивается бюджетное финансирование на их ликвидацию.

В 2023 году в план по уборке включены 317 несанкционированных свалок с общим объё­мом складированных на них отходов 12 тыс. т (в 2021 году в городе была 491 несанкционированная свалка, а в прошлом году — 321). По состоянию на 20 октября ликвидировано 111 свалок объёмом около 10 тыс. т.

Комментируя озвученные цифры, Игорь Субботин отметил, что «убирать свалки можно по-разному». В качестве позитивного примера чиновник привёл ситуацию в Дзержинском районе, где стихийная свалка образовалась рядом с детсадом. Её убирали несколько раз, она появлялась вновь. Тогда активные жители района вместе с представителями ТОС и воспитанниками детского сада высадили на этом месте деревья, после чего свалка здесь больше не возникала.

Проблемные точки

Опрошенные «Новым компаньоном» представители отрасли и эксперты выделяют несколько основных проблем, которые сегодня существуют в сфере обращения с отходами в Пермском крае.

В АО «ПРО ТКО» видят проблему в ненадлежащем содержании площадок накопления мусора собственниками, что затрудняет вывоз отходов.

«Мы вывозим мусор с контейнерных площадок, которые строят собственники земельных участков. Если они их оборудуют по нормам, обеспечивают круглогодичный доступный подъезд и содержат сами площадки в порядке, то и проблем никаких», — поясняют в компании.

Создатель сообщества «Zero Waste в теории и на практике» в Перми Анна Кондратьева отмечает, что сегодня в регионе нет массовой кампании, в ходе которой людей информировали бы о новых возможностях раздельного сбора отходов (например, через листовки в ящиках или билборды), как нет и регулярных новостей о том, что происходит с отходами из контейнеров.

«Из-за многолетних безуспешных попыток массово внедрить раздельный сбор отходов люди стали относиться к нему очень скептически. Многие считают, что всё это лишь фикция, поэтому нет смысла в этом участвовать. И то, как сегодня организована «мусорная» реформа, этот скепсис только укрепляет. Судя по количеству контейнеров для РСО по сравнению с количеством для ТКО, цели властей сложно назвать амбициозными, но и эти цели могут не выполняться», — считает Анна Кондратьева.

По её мнению, чтобы массово вовлечь людей в раздельный сбор отходов, установка контейнеров должна сопровождаться информационной кампанией: люди должны узнавать о новых возможностях обращения с мусором — о том, зачем это надо и как это делать. Также важно добиться доверия к реформе.

«Для этого нужна прозрачность, массовое информирование о ходе реформы и о дальнейшей судьбе отходов из контейнеров. Сейчас я этого не вижу. Поэтому даже у таких лояльных людей, как я, у которых раздельный сбор отходов давно вошёл в привычку, возникает много скепсиса относительно дальнейшей судьбы вторсырья», — поясняет Кондратьева.

Гендиректор компании «Буматика» Сергей Чудинов уверен, что система раздельного сбора начнёт работать качественно только в том случае, когда будут установлены контейнеры под разные виды отходов. По его словам, дуальный сбор отходов в два контейнера (перерабатывае­мые отходы и все остальные) — это прошлый век.

«Сейчас получается, что на большинстве мусорных площадок стоит один дополнительный контейнер для вторичного сырья (от регоператора «ПРО ТКО»). Туда необходимо складывать все указанные виды сырья. Но при таком подходе у людей не формируется понимание того, что именно можно отправлять на переработку, а какая упаковка отправится на полигон на захоронение. К тому же это дополнительная работа на сортировочной линии, а там это происходит вручную. Это как минимум затрата времени и денежного ресурса», — говорит Чудинов.

В то же время если посмотреть на это с технической точки зрения, то макулатура и картон с большой вероятностью будут непригодны к дальнейшей переработке, отмечает гендиректор «Буматики». Причина, по его словам, в том, что вместе с ними предлагается выбрасывать и другие виды отходов, которые могут содержать остатки пищи и жидкостей, к тому же дождь и снег попадают внутрь через отверстие в крышке контейнера.

«На таких баках минимальное количество информации о том, что в них можно складывать. То есть вновь возникает вопрос об информационной кампании по раздельному сбору», — резюмирует Чудинов.

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