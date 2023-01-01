Алёна Бронникова До конца года ещё в пяти территориях Прикамья внедрят раздельный сбор мусора Это станет возможным после ввода новой мусоросортировочной линии в Березниках Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

На полигоне твёрдых бытовых отходов в Березниках до конца года планируется ввести в эксплуатацию новую мусоросортировочную линию. По данным пресс-службы министерства ЖКХ и благоустройства Пермского края, сейчас на объекте завершены пусконаладочные работы.

«Мощность объекта позволяет перерабатывать порядка 80 тыс. тонн отходов в год. Ввод объекта в эксплуатацию намечен на конец 2023 года, после получения необходимой лицензии на обработку ТКО», — сообщает ведомство в telegram-канале.

После этого раздельный сбор мусора внедрят ещё в пяти территориях. В их число войдут Александровский, Березниковский, Красновишерский, Соликамский и Чердынский округа.

По данным минЖКХ, для вторичной переработки на новой линии будут отбираться стекло, пластик, бумага, картон, полиэтилен и некоторые виды металлов. Органические отходы будут сортироваться отдельно, а все остатки — прессоваться и затем отправляться на полигон для захоронения.

Проект по раздельному накоплению и складированию различного вида мусора в Прикамье запустили с августа 2020 года. Сейчас он охватывает Пермь и территории Пермского, Коми-Пермяцкого, Краснокамского и Лысьвенского округов. В этих территориях устанавливаются цветные контейнеры, на которых указано, для каких отходов они предназначаются.

Лицензирование новые линии по сортировке мусора проходят также в Осе и Чайковском. Всего на территории региона сейчас действует четыре объекта: в Лобаново (Пермский район), Кудымкаре, Лысьве и Краснокамске. Ранее министр минЖКХ Артём Балахнин, отмечал, что до конца 2025 года планируется построить два экотехнопарка — на полигоне в Софронах в Перми и в Елово.





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