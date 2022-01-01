Мария Сыропятова Экотехнопарк в Пермском районе планируют построить за полтора года Инвестпроект собираются реализовать через механизм концессионного соглашения Поделиться Твитнуть

Строительство экотехнопарка (современного комплекса по переработке мусора) в Пермском районе оценивается в 2 млрд руб. Стоимость инвестпроекта озвучил на заседании комитета по инвестициям Пермской городской думы зампред краевого правительства Андрей Кокорев.

Для реализации проекта краевые власти обратились к администрации Перми с просьбой о безвозмездной передаче в собственность региона объектов недвижимости, расположенной рядом с мусорным полигоном Софроны во Фроловском сельском поселении Пермского района.

Речь об автовесовой с навесом в 8,4 кв. м, дороге на полигон в 436 м, а также земельном участке в 89 тыс. кв. м с видом разрешённого использования «для свалки бытового мусора и промышленных отходов». Все объекты находятся рядом с мусорным полигоном Софроны.

«Стороной по договору может быть только краевая структура, — пояснил необходимость передачи объектов в собственность региона Андрей Кокорев. — Необходима передача и проектно-сметной документации на строительство экотехнопарка, на которую получено положительное заключение госэкспертизы».

После этого у краевого правительства появится возможность заключить концессионное соглашение с Российским экологическим оператором (РЭО) и получить федеральные инвестиции под реализацию проекта.

Стоимость проектных работ составила 41 млн руб. Его заказчиком выступало МУП «Полигон», контролирующее ближайшую к Перми свалку в Софронах.

Депутат Пермской городской думы Арсен Болквадзе попросил уточнить, в какие сроки будет реализован проект.

«За полтора года планируется построить экотехнопарк и запустить его в эксплуатацию», — пояснил Андрей Кокорев, уточнив, что речь идёт о сроках реализации концессионного соглашения. Производственная мощность объекта составит 300 тыс. тонн мусора в год. В качестве концессионера выступит совместное предприятие Пермского края и РЭО.

Вопрос о передаче недвижимости, необходимой для создания экотехнопарка, будет рассмотрен на ближайшем, майском заседании Пермской городской думы. Вопрос передачи проектно-сметной документации может быть решён в июне.

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