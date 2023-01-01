Потерявший на СВО руку экс-депутат пермского заксобрания опроверг слух, что получил протез по блату Александр Григоренко также рассказал об особенностях протезов для бойцов с ампутациями рук Поделиться Твитнуть

Александр Григоренко

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Ветеран СВО и экс-депутат Законодательного собрания Пермского края Александр Григоренко опроверг информацию, распространяемую в социальных сетях, что получил «навороченный» протез кисти руки по блату, а другие инвалиды войны либо ждут протезы годами, либо «дают им чуть ли не крюки».

«На самом деле все военнослужащие ВС РФ с ампутациями имеют равное право на протезы за счёт бюджета», — развеял слухи Григоренко. На его пост в соцсетях обратил внимание сайт perm.aif.ru.

Бывший депутат также рассказал об особенностях протезов для бойцов с ампутациями рук: «Есть два основных типа протеза — бионические и тяговые. Первые работают от датчиков, следящих за сокращениями мышц, вторые — от движения руки. Выбор конкретного вида протеза зависит от степени ампутации и готовности руки (точнее, ее мышц) к протезу. Я, например, с сентября целенаправленно «подкачивал» мышцы левой руки под бионику».

По словам бывшего военнослужащего, медицинские и бюрократические процедуры перед получением протеза могут занимать до полугода. Но бывает и дольше, если «рука или нога не готова».

Напомним, бывший депутат Заксобрания Пермского края от фракции ЛДПР Александр Григоренко был тяжело ранен в бою под Кременной в июне 2023 года при штурме укреплений украинской армии. Медики ампутировали ему кисть левой руки.

Ранее, в январе того же года, он получил ранение в голову, а затем ещё одно — сквозное осколочное, которое выбило бывшему парламентарию левый клык.

Воюя в 2014-2015 годах на Донбассе в батальоне «Заря», Григоренко был ранен в ногу.





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