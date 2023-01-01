Максим Артамонов Экс-депутат из Перми Александр Григоренко получил тяжёлое ранение в зоне СВО Ему ампутировали кисть левой руки Поделиться Твитнуть

Фото: ТГ-канал Александра Григоренко

Бывший депутат Заксобрания Пермского края от фракции ЛДПР Александр Григоренко был тяжело ранен в бою под Кременной в зоне проведения российской спецоперации на Украине. Об этом он сообщил в своём telegram-канале.

По словам Григоренко, это случилось 19 июня при штурме укреплений украинской армии.

«Миномётные осколки попали мне в левую ногу и руку. В итоге медики ампутировали мне кисть левой руки, прооперировали ногу, а затем перевезли из зоны СВО и эвакуировали самолётом в Москву. Сейчас нахожусь в одном из крупных военных госпиталей, где врачи залечивают полученные раны. Практически каждый день перевязки, переливания, уколы и пр.», — написал он.

Александр Григоренко также пояснил, что несколько месяцев будет находиться на лечении и реабилитации, а после этого к его двум медалям «За Отвагу» и «Ордену мужества» «прибавится протез на руке».

Затем он закончит свою военную деятельность и вернётся «в обычную гражданскую жизнь».

Напомним, в конце октября прошлого года Александр Григоренко отправился добровольцем в зону спецоперации на север Донбасса. Его назначили командиром взвода. В начале января он сообщил, что получил ранение в голову, после которого останется шрам. После этого он получил ещё одно ранение — сквозное осколочное, которое выбило бывшему парламентарию левый клык. Его отправили в госпиталь. После лечения экс-депутат планировал «вернуться на фронт».

Александр Григоренко до избрания депутатом регионального парламента от ЛДПР в 2016 году принимал участие в боевых действиях в ЛНР. В 2014-2015 годах на Донбассе воевал в батальоне «Заря». Там он служил вместе с пермяком Александром Стефановским, который погиб. Сам Григоренко тогда получил ранение — ему прострелили коленную чашечку. В 2022 году Григоренко служил в 228-м полку (часть ВС РФ) с апреля по сентябрь.

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