Екатерина Артёмова Медикам больницы в Кудымкаре пересчитали выплаты после проверки прокуратуры Руководство медучреждения привлечено к дисциплинарной ответственности Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Кудымкарская городская прокуратура провела проверку по коллективному обращению работников ГБУЗ «Больница Коми-Пермяцкого округа». Ранее сотрудники её отделения скорой медицинской помощи записали видеообращение к президенту РФ, в котором пожаловались на некорректное начисление стимулирующих выплат.

Как сообщается на едином портале органов прокуратуры РФ, было установлено, что в локальных актах учреждения имелись существенные нарушения. В частности, администрация больницы установила двойную систему расчёта стимулирующих выплат в зависимости от объёмов выполненной отделением работы.

По итогам проверки прокурор вынес главному врачу ГБУЗ представление, также были опротестованы локальные нормативные акты учреждения.

«Работникам произведён перерасчёт стимулирующих выплат, должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. В настоящее время нормативная база, регулирующая оплату труда в учреждении, приводится в соответствие с действующим законодательством», — рассказали в прокуратуре.

Видеообращение к президенту работники кудымкарской скорой помощи записали в начале декабря. Медицинские работники пожаловались, что проблемы со стимулирующими выплатами начались ещё в мае. Руководство больницы объясняло, что у учреждения имеется просроченная кредиторская задолженность, поэтому выплаты было решено сократить. На прошлой неделе медучреждение с рабочим визитом посетили губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и глава регионального минздрава Анастасия Крутень. Во время встречи с медработниками они пообещали, что все выплаты, включая заработную плату и стимулирующие, будут обязательно осуществляться.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.